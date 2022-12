GameStop, Calendario dell'Avvento: Pokémon Scarlatto e Violetto tra le offerte del 12 dicembre 2022

GameStop prosegue con la sua iniziativa promozionale pre-natalizia attraverso le nuove offerte del Calendario dell'Avvento, che nella giornata di oggi, 12 dicembre 2022, propongono Pokémon Scarlatto e Violetto e vari altri giochi Nintendo Switch.

Protagonisti sono soprattutto i nuovi capitoli della serie videoludica maggiore dedicata ai Pokémon dunque, che hanno recentemente infranto ogni record di vendita per quanto riguarda i giochi esclusivi in generale, arrivando a vendere oltre 10 milioni di copie in tre giorni di lancio.

Nonostante i vari problemi tecnici riscontrati, Pokémon Scarlatto e Violetto hanno dunque facilmente conquistato il mondo, e l'offerta a 49,98 euro sul sito GameStop risulta particolarmente interessante per tutti coloro che puntano ad avere il gioco per Natale.

Pokémon Scarlatto, un'immagine del gioco

Per il resto, le offerte restano tutte in ambito Nintendo Switch, come possiamo vedere nella pagina ufficiale dedicata al Calendario dell'Avvento GameStop di oggi.

Troviamo Mario Kart 8 Deluxe a 49,98 euro, oltre a Super Mario Odyssey allo stesso prezzo, ovvero sempre 49,98 euro. Stessa cifra viene chiesta anche per acquistare Mario Strikers: Battle League Football, ma anche per un altro capitolo della serie di cui parliamo sopra, ovvero Lèggendo Pokémon: Arceus.

Infine, si segnala anche la presenza di The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 59,98 euro e del volante HORI con pedaliera per Mario Kart al prezzo di 49,98 euro. Bisogna considerare che i prezzi dei giochi Nintendo Switch restano sempre piuttosto stabili anche a distanza di mesi e anni, dunque questa potrebbe essere una buona occasione per effettuare acquisti su questa piattaforma.

