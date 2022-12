Star Wars Jedi: Survivor, la barba di Cal Kestis ha un motivo, spiega Cameron Monaghan

Cal Kestis porterà la barba in Star Wars Jedi: Fallen Order, e a quanto pare non si tratta di una semplice scelta estetica: nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly, l'attore Cameron Monaghan ha spiegato i motivi di questo ritocco.

Salito sul palco dei The Game Awards 2022 in occasione del trailer di presentazione di Star Wars Jedi: Survivor, Monaghan ha parlato di come gli autori del gioco hanno valutato questo tipo di modifiche all'aspetto del protagonista.

"Quando invecchi si verificano cambiamenti molto interessanti nel tuo corpo", ha spiegato Monaghan. "Così ci siamo seduti a un tavolo con il team creativo e abbiamo assistito a una piccola presentazione, portando un proiettore nella stanza e spiegando cosa sarebbe potuto succedere al'aspetto del personaggio."

"Avevano qualche domanda, ma in definitiva abbiamo compreso che i peli tendono a crescere in posti che potresti anche non aspettarti, e uno di questi è il mento di Cal. "Era importante che il suo percorso interiore si riflettesse sull'aspetto fisico."

"Se introduci un segno esteriore, ciò suggerisce agli aspettatori cosa sta accadendo internamente. Inoltre abbiamo potuto esplorare diversi design per Cal e alcuni di essi sono davvero interessanti."

La data di uscita di Star Wars Jedi: Survivor è fissata al 17 marzo 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Ulteriori dettagli sul gioco li trovate nel nostro speciale con tutto quello che sappiamo dopo i TGA.