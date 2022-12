Returnal su PC non avrà il crossplay con PS5, Sony raccomanda 32 GB di RAM

Con l'annuncio dell'uscita di Returnal su PC arrivano anche alcuni dettagli tecnici su tale versione, in arrivo all'inizio del 2023 ma a quanto pare senza il crossplay con PS5 e con la raccomandazione di Sony di ben 32 GB di RAM.

Nel corso dei The Game Awards 2022 abbiamo visto infine il trailer d'annuncio di Returnal su PC, conversione che da tempo aleggiava nelle voci di corridoio, e conseguentemente, con l'apertura della pagina Steam, abbiamo avuto modo anche di vedere i requisiti di sistema per tale nuova versione.

Returnal, uno screenshot del gioco

La conversione su PC è sviluppata in collaborazione da Housemarque e Climax Studio, team britannico che ha lavorato in precedenza su vari titoli noti come Sudeki, Silent Hill: Origins, Silent Hill: Shattered Memories e Assassin's Creed Chronicles.

Tra le varie informazioni tecniche e le specifiche che abbiamo visto emerge, tra l'altro, l'assenza del crossplay con la versione PS5: Returnal è un gioco principalmente single player, ma ha degli elementi multiplayer che sono stati aggiunti con l'arrivo delle modalità aggiuntive dopo il primo aggiornamento maggiore che ha portato alla modalità infinita della Torre di Sisifo.

Con questa è stata aggiunta una modalità multiplayer cooperativa, la quale però sarà limitata all'utenza per piattaforma: i giocatori PC, insomma, non potranno giocare con quelli PS5, in base a quanto riferito e salvo eventuali aggiornamenti ulteriori.

Per il resto, le specifiche non si sono dimostrate particolarmente esose, anche se appare piuttosto strana la raccomandazione dei 32 GB di RAM raccomandati da Sony e Housemarque, forse per un notevole dispendio di memoria nella gestione degli shader, ma attendiamo eventuali analisi successive.