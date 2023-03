Epic Games Store: altre esclusive in arrivo nel 2023, la strategia funziona per i giochi più grandi

Epic Games sta cercando di togliere a Valve il dominio degli store digitali su computer: per farlo, promuove il proprio Epic Games Store con varie esclusive temporali. Giochi come The Division 2, Metro Exodus e Borderlands 3 sono arrivati su Epic Games Store prima che su Steam. Il CEO di Epic Games - Tim Sweeney - afferma che la compagnia continuerà a utilizzare queste strategie.

Il CEO ha anche spiegato: "Stiamo affinando la nostra strategia in base a ciò che abbiamo osservato funzionare molto bene nei lanci precedenti e a ciò che non ha funzionato molto bene. Una manciata di esclusive importanti ha davvero spostato l'ago della bilancia... mentre per i giochi più piccoli, soprattutto quelli che avevano un pubblico più ristretto e che di solito erano su Steam, abbiamo scoperto che molti di quei giocatori non erano disposti a spostarsi [su Epic Games Store]".

In sostanza, per i AAA i giocatori sono disposti ad acquistare giochi su Epic Games Store, ma nel caso degli indie molti appassionati accettano di aspettare che arrivi su Steam.

Guardando al futuro, sappiamo che è in arrivo Alan Wake 2, il cui team è stato finanziato da Epic Games. Inoltre Epic Games pubblicherà i giochi di Playdead (autori di Limbo) e genDesign (The Last Guardian). Entrambi saranno esclusivi "per tanto tempo". Anche PC Bulding Simulator 2 sarà esclusiva Epic Games Store, insieme ovviamente al nuovo gioco di Mediatonic (autori di Fall Guys, di proprietà di Epic Games). Vi sarà poi un gioco di un "piccolo studio" che sarà svelato alla GDC di marzo 2023.

Infine, Steve Allison - Epic Games Store GM - ha sottolineato che alcuni editori non hanno bisogno di accettare un accordo con Epic per convincerli a pubblicare i loro giochi su Epic Games Store. Allison ha fatto notare che Rockstar Games ha reso disponibile Red Dead Redemption II su Epic Games Store un paio di settimane prima di Steam perché il negozio di Epic paga agli sviluppatori una quota maggiore di ricavi rispetto a Steam.

Anche Crime Boss: Rockay City sarà esclusivo di Epic Games Store: ecco per quanto.