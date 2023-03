The Outlast Trials: annunciata la data di uscita in accesso anticipato

Gli sviluppatori Red Barrels hanno annunciato che The Outlast Trials, il loro nuovo horror multiplayer, sarà disponibile su PC in accesso anticipato dal 18 maggio 2023 tramite Steam ed Epic Games Store.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che immortala alcune sezioni di registrazione dei vari doppiatori che presteranno la loro voce per il gioco, che potrete visualizzare qui sotto.

The Outlast Trials è un survival horror in prima persona ambientato durante la Guerra Fredda. Non si tratta di un sequel diretto dei precedenti giochi della serie e includerà una modalità cooperativa per quattro giocatori, che in ogni caso è opzionale dato che potrete affrontare l'intera esperienza in singolo.

Vestiremo i panni di alcuni "volontari" che si sottoporranno ai crudeli test della Murkoff Corporation, che metteranno alla prova la moralità e la sanità mentale dei personaggi. Come i precedenti capitoli della serie anche stavolta dovrete correre a perdifiato, nascondervi e muovervi di soppiatto nel tentativo di sopravvivere e ottenere quanti più documenti possibili della Murkoff in modo da provare le loro pratiche immorali sui pazienti.

Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Outlast Trials che abbiamo pubblicato lo scorso novembre.