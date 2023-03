Tekken 8: un gameplay trailer con protagonista Paul Phoenix

Bandai Namco ha pubblicato oggi un nuovo gameplay trailer di Tekken 8 con protagonista Paul Phoenix, confermando la sua presenza nel roster del picchiaduro e dandoci un assaggio delle sue abilità.

Paul ritorna in questa iterazione con il suo classico stile di combattimento ibrido basato sul Judo, che include anche pugni poderosi e attacchi caricati di vario genere come potrete vedere nel filmato sottostante.

Paul Phoenix è presente nel roster di Tekken sin dal primo capitolo. È un americano aggressivo e pieno di sé che ama le arti marziali, a tal punto che adotta uno stile ibrido basato sul Judo come accennato in precedenza. Vede Kazuya Mishima come suo rivale, anche se è un sentimento a senso unico. In Tekken 8 lo vediamo sfoggiare un look da motociclista, con i capelli sciolti invece della sua iconica cresta.

Tekken 8 è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC con il lancio che dovrebbe avvenire nel corso del 2023 o al più tardi entro il 31 marzo 2024. Se volete saperne di più sul picchiaduro vi suggeriamo di leggere, se ancora non lo avete fatto, il nostro speciale con tutti i dettagli emersi sul gameplay dal Tekken World Tour.

Oltre a Paul Phoenix, il cast di Tekken 8 includerà anche Jin Kazama, Kazuya Mishima, Nina Williams e Jun Kazama.