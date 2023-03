Crime Boss: Rockay City, mese di uscita su Xbox e PlayStation e durata dell'esclusività Epic Games

Come già sapevamo, Crime Boss: Rockay City sarà esclusiva Epic Games Store su PC. Ora, però, abbiamo modo di scoprire per quanto tempo: sulla base di quanto condiviso da un documento ufficiale finanziario di Digital Bros (editore del gioco), il gioco non sarà pubblicato su altri negozi digitali per computer fino a giugno 2024. Inoltre, viene indicato che le versioni console (PS5 e Xbox Series X|S) sono previste per giugno 2023.

Per il momento non abbiamo informazioni più precise sulla data di uscita della versione console, ma sappiamo che il Crime Boss: Rockay City sarà pubblicato su Epic Games Store il 28 marzo 2023.

Crime Boss: Rockay City è uno sparatutto cooperativo nel quale interpretiamo un gruppo di rapinatori che assaltano vari luoghi: dovremmo estrarre il nostro obiettivo, eliminare guardie sia in modo furtivo che tramite sparatorie adrenaliniche.

La caratteristica più notevole di Crime Boss: Rockay City è la presenza di vari attori famosi, come Michael Rooker, Danny Glover, Damion Poitier, Kim Basinger, Danny Trejo, Vanilla Ice e Chuck Norris.

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "Crime Boss: Rockay City sembra aver chiaro il pubblico di riferimento e il proprio status: si tratta di uno sparatutto cooperativo pensato per attrarre i fan del genere e magari avvicinare anche gli estimatori dei film action anni '90. Sembra farlo senza fuochi d'artificio e false promesse, ma con quell'efficacia necessaria per portare a termine una rapina e fuggire illesi. La qualità della campagna narrativa e del coinvolgimento dei tanti attori scritturati e il supporto post lancio saranno le chiavi per decretare il successo di questa produzione."