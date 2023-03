Capes, nuovo trailer al Nacon Connect: arriva nel 2023 lo strategico con i super-eroi

Capes è stato uno dei titoli mostrati nel corso del Nacon Connect, con un nuovo trailer che ha fatto vedere qualche altra scena di gameplay per questo interessante strategico a turni incentrato sull'uso di super-eroi come personaggi principali.

Il gioco è atteso per il 2023 su PC e console, ma non ha ancora una data d'uscita precisa.

In ogni caso, lo sviluppo sembra a buon punto visto anche quanto mostrato nel nuovo trailer. Il gioco ha qualcosa a che fare con Marvel's Midnight Suns in termini concettuali, anche se in questo caso non c'è alcuna licenza ufficiale di mezzo.

Il gioco di Spitfire Interactive si basa infatti su personaggi e ambientazioni originali, creati appositamente per questo gioco. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al provato di Capes che abbiamo pubblicato il mese scorso su queste pagine.

Nell'articolo, abbiamo riferito che Capes è uno strategico a turni interessante, dotato di un impianto tradizionale ma solido, nonché di un'ambientazione interessante, in una società distopica in cui avere poteri speciali significa essere braccati dalle truppe governative e in cui solo un manipolo di eroi cerca di opporsi per liberare la città dal suo spietato governo totalitario.

La scrittura purtroppo appare ingenua e la caratterizzazione dei personaggi procede di conseguenza, ma una volta scesi in campo le meccaniche tipiche del genere restituiscono buone sensazioni, pur al netto di una realizzazione tecnica che lascia a desiderare.