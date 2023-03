The Outer Worlds: Spacers's Choice Edition, Obsidian si scusa per i problemi tecnici

Lo sviluppatore Obsidian si è scusato tramite Reddit per i problemi di prestazioni di The Outer Worlds: Spacers's Choice Edition. Il gioco è stato pubblicato il 7 marzo 2023 su PC, PlayStaion 5 e Xbox Series X|S. Oltre a includere i DLC, questa versione del gioco prometteva un sistema meteo dinamico, un sistema di illuminazione rinnovata e tempi di caricamento migliori.

"Mi dispiace che tutti voi abbiate riscontrato problemi di prestazioni con The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition", si legge nel post condiviso su Reddit. "Capisco quanto possa essere frustrante, e vi assicuro che il team di Private Division sta lavorando per rilasciare una patch il prima possibile. Quando avremo maggiori informazioni su tale patch, ci assicureremo di farlo sapere a tutti".

"Se riscontrate altri problemi durante il gioco, non esitate a inviare un ticket di supporto a Private Division. Si tratta del supporto dedicato a The Outer Worlds e stiamo facendo del nostro meglio per convogliare tutte le informazioni a loro, in modo che possano trovare soluzioni il più rapidamente possibile."

I problemi di prestazione sono stati segnalati dai giocatori immediatamente dopo la pubblicazione, sia per quanto riguarda la versione PC che per quanto riguarda le versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition. Il videogame ha anche una valutazione molto negativa su Steam, al momento.

Per ora quindi la situazione non è migliorata, ma almeno abbiamo la certezza che il team è al lavoro sui problemi e che - a un certo punto - arriverà un qualche tipo di correzione. Nel frattempo possiamo solo attendere: se avete intenzione di acquistare il gioco, dovrete attendere oppure optare per le versioni di vecchia generazione.