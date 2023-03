Resident Evil 4 Remake: la demo include una modalità segreta, ecco come attivarla

La demo di Resident Evil 4 Remake è ora disponibile su tutte le piattaforme e, per la gioia di molti, non ha limiti di tempo. Molti appassionati avranno già spolpato questa fase di prova, ma è possibile che molti non abbiamo scoperto un segreto: vi è una modalità aggiuntiva a disposizione, nota come Mad Chainsaw Mode. Come fare ad attivarla? Ci vuole più fortuna che abilità.

In pratica, tutto quello che si deve fare è provare ad avviare una nuova partita della demo di Resident Evil 4 Remake e vedere se il gioco ci propone di attivare la modalità Mad Chainsaw Mode. Si tratta di un evento puramente casuale, quindi se non accade si deve ripetere più volte.

Non è però chiaro se è necessario completare la demo almeno una volta. La cosa migliore da fare quindi è giocare e poi, se si vuole una sfida superiore, provare ancora e ancora ad avviare una nuova partita. La demo di Resident Evil 4 Remake, in caso di successo, ci mostrerà una schermata che chiede di accettare o rifiutare la sfida.

La Mad Chainsaw Mode della demo di Resident Evil 4 Remake permette di affrontare la fase di prova con una sola vita: se si viene eliminati, si termina la partita. Se si vuole riprovare, si deve attendere che la modalità venga proposta di nuovo in modo casuale dal gioco. Questa modalità inoltre è esclusiva delle demo e non sarà presente nella versione finale.

Se volete mettervi alla prova, armatevi di pazienza e provate ad avviare più volte la demo di Resident Evil 4 Remake. Se invece prima volete sapere cosa ne pensiamo, ecco il nostro provato della Chainsaw Demo.