Pokémon Scarlatto e Violetto: la prossima patch arriverà a fine aprile, risolverà un bug dei raid

Game Freak e The Pokémon Company hanno annunciato che pubblicheranno una nuova patch di Pokémon Scarlatto e Violetto alla fine di aprile 2023. Tra le varie modifiche che verranno apportate c'è anche un fix per il bug relativo ai raid Teracristal di Acquecrespe e Fogliaferrea, ovvero le versioni paradosso di Suicune e Virizion.

Come spiegato da Serebii, nello specifico alcuni giocatori nel provare a catturare uno dei due Pokémon sopracitati si sono ritrovati tra le mani un semplice Uovo. Questo accade nel caso si affronti il raid con la versione 1.1 (ovvero senza installare la patch 1.2.0 uscita pochi giorni fa). L'aggiornamento in arrivo a fine aprile risolverà il bug e inoltre alla sua uscita verrà ripetuto l'evento di Acquecrespe e Fogliaferrea in modo di dare a tutti i giocatori di Scarlatto e Violetto l'opportunità di catturare questi Pokémon Paradosso.

Gli sviluppatori non hanno condiviso ulteriori dettagli sulle altre novità in programma con la prossima patch o una data di uscita precisa, quindi in tal senso non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali. Si spera che l'aggiornamento risolva anche il bug che corrompe i salvataggi scoperto pochi giorni fa dalla community di Reddit.

La prossima settimana invece inizierà un nuovo evento Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, con protagonista un esemplare speciale di Decidueye.