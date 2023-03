Metroid Prime Remastered: guida a armi e potenziamenti

Armi

Il cannone di Samus può essere potenziato

Una delle prime armi da recuperare in ordine cronologico è il Lanciamissili: un potenziamento del cannone che ci permetterà di sparare potenti proiettili esplosivi. Inizialmente la quantità di munizioni che Samus avrà a disposizione sarà limitata, ma potremo incrementarla recuperando i Serbatoi sparsi per la mappa. Come abbiamo detto, l'arma sarà recuperabile senza particolari problemi all'inizio dell'avventura, durante l'esplorazione delle Rovine Chozo. Si rivelerà presto un potente strumento di combattimento, ma sarà anche necessario per aprire le porte corazzate e proseguire nell'esplorazione.

Un potenziamento del cannone di Samus che si trova sempre nella zona delle Rovine è il Raggio Ricarica, che permetterà di immagazzinare energia all'interno dell'arma per rilasciare un potente colpo caricato. Può rivelarsi particolarmente utile quando si tratta di eliminare piccoli gruppi di nemici, ma il Raggio Ricarica ha anche un'altra caratteristica peculiare: durante il caricamento del colpo, infatti, il cannone attirerà a sé tutti gli oggetti verso i quali viene puntato, permettendoci così di recuperare facilmente energia e munizioni anche a distanza.

Una delle prime boss fight di Metroid Prime Remastered

Altro potenziamento che va ad aggiungersi all'arsenale offensivo di Samus è il Raggio Onda, che permette di scagliare potenti scariche elettriche contro i nemici. Un'ottima soluzione contro varie tipologie di nemici, ma soprattutto lo strumento necessario per aprire le porte bloccate di colore viola. Recuperare il Raggio Onda richiede di avere già ottenuto gli Stivali Astrosalto e di esplorare a fondo la Cappella degli Anziani di Phendrana.

Come potrete immaginare infatti, andando avanti nell'avventura saranno necessarie nuove abilità per completare l'esplorazione delle mappe. Ottenuta l'aracnosfera, potremo fare ritorno alle Rovine Chozo per recuperare il Raggio Gelo: una potente arma che permette di congelare alcune tipologie di nemici, ed utilizzabile in combinazione con il Raggio Ricarica. Come per le altre migliorie del Raggio, però, il Raggio Gelo è anche necessario per aprire una specifica tipologia di porte, ovvero quelle bianche.

Quando gli eventi ci porteranno inevitabilmente a visitare l'interno delle miniere, ci imbatteremo presto anche nel Raggio Gancio. Questo aggiornamento del cannone permetterà a Samus di aggrapparsi a dei punti prestabiliti con una sorta di rampino energetico, avendo la possibilità di dondolare per darsi uno slancio e raggiungere così nuove aree. Attenzione però, per ottenere questo potenziamento sarà necessario avere già a disposizione le Bombe Potenziate. Basterà dirigersi verso la Sala di Lavorazione Minerali, percorrere la rotaia al centro della stanza tramite l'Aracnosfera, e far saltare la pila di detriti: dentro l'apertura ci sarà il Raggio Gancio.

Una volta ottenute gran parte delle armi disponibili, bisognerà fare rotta verso le Caverne Magmoor per recuperare il potenziamento Raggio più efficace dell'intera avventura, ovvero il Raggio Plasma. Con questa nuova arma a disposizione sarà possibile addirittura disintegrare alcuni dei bersagli più piccoli, ma si rivelerà un valido aiuto anche durante le battaglie contro i nemici più imponenti. Per recuperare questo potentissimo strumento sarà necessario disporre già dei raggi Ghiaccio e Gancio, delle Bombe Potenziate, e del potenziamento Aracnosfera, per poi dirigersi vero il Nucleo Geotermico e seguire il percorso che richiede il Raggio Gancio.