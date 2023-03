Counter-Strike: Global Offensive infrange un nuovo record di giocatori connessi su Steam

Come è possibile vedere tramite Steam DB, Counter-Strike: Global Offensive (noto anche semplicemente come CS:GO) ha ottenuto un nuovo record di giocatori contemporanei l'11 marzo 2023. Parliamo di 1.420.183 utenti connessi al gioco nello stesso momento.

Ricordiamo che Counter-Strike: Global Offensive è disponibile dal 2012 e il suo successo non sembra calare, anzi. Da inizio anno ha visto un ulteriore crescita e per la seconda volta ha superato il proprio record, in pochi mesi. CS:GO è un gioco di Valve e dimostra la potenza della compagnia.

A seguire in termini di successo vi è di norma Dota 2, anch'esso di Valve: quest'ultimo però ha ottenuto il proprio record sette anni fa, con 1.295.114 giocatori connessi. Negli ultimi giorni non ha superato di molto i 750.000 utenti. CS:GO è quindi un successo notevole anche per gli standard di Valve.

Parte dell'eccitazione per il gioco potrebbe essere legata ai rumor su Counter-Strike: Global Offensive 2, che dovrebbe ricevere un beta secondo alcune fonti.