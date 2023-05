Destiny 2: Bungie aumenta il prezzo dei Season Pass a partire da questo mese

Bungie ha deciso di aumentare il prezzo dei Season Pass di Destiny 2 a partire dalla Stagione 21 in arrivo a maggio 2023, Season of the Deep, che costerà 1.200 Silver invece dei canonici 1.000 Silver, la valuta in-game che può essere acquistata con denaro reale.

Nonostante la variazione non sia enorme, determina un cambio sostanziale per quanto riguarda l'acquisto della valuta in-game, perché costringe ad acquistare due bundle invece di uno, costringendo a un "surplus" di valuta.

Almeno secondo l'organizzazione attuale, i 1000 Silver erano facilmente acquistabili con il bundle riferito precisamente a tale quantità, dal costo di 9,99 euro. Per arrivare a 1.200 Silver è invece necessario acquistare almeno due bundle, ovvero uno da 1000 e uno da 500, per un totale di circa 15 euro, oppure acquistare direttamente il bundle da 2000 monete d'argento per 19,99 euro.

Allo stesso modo, il bundle contenente Season Pass e 10 ranghi di progressione ha aumentato il prezzo da 2.000 a 2.200 Silver, presentando dunque il medesimo "problema", opportunamente studiato da Bungie per incrementare i guadagni. In tutti i casi risulta necessario acquistare più monete d'argento di quanto sia strettamente necessario per il pacchetto Season Pass, costringendo a una spesa più alta.

La nuova organizzazione avrà avvio a partire dalla Stagione 21, ovvero la "Season of the Deep", che partirà il 23 maggio 2023. Intanto, Destiny 2: L'Eclissi è un successo commerciale, nonostante le molte polemiche che ha sollevato tra i giocatori, e Bungie di recente ha anche vinto la causa da $12 milioni contro un venditore di cheat.