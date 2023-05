Destiny 2: Bungie ha vinto la causa da $12 milioni contro un venditore di cheat

Bungie ha vinto una causa legale contro un venditore di cheat di Destiny 2, che sarà così obbligato a pagare 12 milioni di dollari in danni alla compagnia.

Bungie aveva originariamente fatto causa a Mihai Claudiu-Florentin - venditore di cheat - nel 2021. Nella causa veniva affermato che l'imputato ha "sviluppato e venduto" un popolare software di cheat chiamato VeteranCheats, che permetteva agli utenti di ottenere un vantaggio sleale sugli altri giocatori migliorando la precisione della mira e permettendo di vedere attraverso i muri. Bungie ha sostenuto che ciò diminuiva il divertimento del gioco per coloro che non baravano e riduceva i suoi potenziali ricavi dalle vendite del gioco.

L'azione legale ha ipotizzato la violazione del copyright, la violazione del Digital Millennium Copyright Act (DMCA), la violazione del contratto, l'interferenza intenzionale con le relazioni contrattuali e la violazione del Washington Consumer Protection Act (CPA). Bungie aveva quindi chiesto 12.059.912,98 dollari di danni, di cui 11.696.000 dollari legati ai cheat venduti (2.000 dollari per ciascuno dei 5.848 download di tale software), che riceverà interamente.

"La Corte ritiene che sia appropriato emettere una sentenza di default a favore di Bungie per tutte le richieste di risarcimento tranne quella relativa alla CPA", si legge nella sentenza. "La Corte stabilisce che il risarcimento dei danni sarà pari a: (1) 11.696.000 dollari per le violazioni del DMCA; (2) 146.662,28 dollari per le violazioni del Copyright Act; e (3) 217.250,70 dollari per le spese legali e i costi. Il risarcimento totale è pari a 12.059.912,98 dollari".

Inoltre, il tribunale ha emesso un'ingiunzione permanente nei confronti di Claudiu-Florentin, impedendogli di commettere ulteriori violazioni del copyright di Destiny 2. Il vice consigliere generale di Bungie, James Barker, ha dichiarato che l'azienda ha speso "almeno 2.000.000 di dollari in personale e software per la sicurezza del gioco" per combattere i dispositivi di imbroglio di Destiny 2 come VeteranCheats.

Come vi avevamo già indicato Bungie ha bandito l'uso di programmi, mouse e tastiere che avvantaggiano i giocatori.