Offerte Amazon: Elgato 4K60 Pro MK.2 in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una scheda di acquisizione interna Elgato 4K60 Pro MK.2. Lo sconto segnalato è di 50€, ovvero del 20%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 249.99€. Il prezzo attuale è praticamente il minimo storico: è solo a 10 centesimi sopra il prezzo più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La acquisizione interna Elgato 4K60 Pro MK.2 registra a 4K fino a 60 FPS con supporto ad HDR10. Potete anche optare per 1080p a 240 Hz o 1440p a 144 Hz. Consente di acquisire video in contemporanea da più app, funziona subito con i software più noti, come OBS Studio, Steamlabs OBS e XSplit. È anche possibile inserire più schede 4K60 Pro su un solo PC. Misura ‎5.59 x 12.09 x 1.91 cm.