Destiny 2: Bungie bandisce l'uso di programmi, mouse e tastiere che avvantaggiano i giocatori

Nell'ultimo blog This Week At Bungie, lo sviluppatore di Destiny 2 ha annunciato che prenderà provvedimenti contro i giocatori console o PC che utilizzano programmi o hardware di terze parti che potrebbero facilitare il gioco o dare loro un qualche tipo di vantaggio. Le sanzioni varieranno da un semplice avvertimento e fino a un vero e proprio ban.

Secondo Bungie, i dispositivi utilizzati come "aiuti esterni per l'accessibilità" sono consentiti fino a un certo punto, in quanto alcuni di questi strumenti sono necessari ai giocatori con disabilità per godere del gioco, ma se si inizia a sfruttare questi strumenti "per ottenere un vantaggio sugli altri giocatori", si potrebbe incorrere in un ban. Questi strumenti includono "controller programmabili, adattatori per tastiera e mouse, macro avanzate o automazione tramite intelligenza artificiale".

Gli esempi di programmi che aiutano in modo scorretto includono funzioni per la riduzione del rinculo delle armi e il miglioramento della mira, che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal gioco. Questi aiuti possono diminuire il livello di difficoltà delle missioni nelle modalità PvE. Ancora più importante però, è l'effetto che questi strumenti potrebbero avere sulle playlist e sulle classifiche PvP, nonché sulle gare mondiali che si svolgono ogni anno quando diventa disponibile un nuovo raid.

