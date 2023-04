Destiny 2 L'Eclissi è un successo commerciale, ma Bungie dice di "non aver fatto centro"

L'Eclissi è la più recente espansione di Destiny 2. Questo contenuto ha avuto un buon successo commerciale, ma non per questo Bungie è soddisfatta dei risultati. I giocatori non hanno apprezzato il DLC, in ultima analisi, e gli sviluppatori hanno ammesso di "non avere fatto centro".

Destiny 2 ha registrato il "più alto numero di giocatori contemporanei degli ultimi anni" per L'Eclissi che - come detto da Bungie - ha "superato le nostre aspettative di vendita per una nuova espansione", con una partecipazione "da record" all'incursione La radice degli incubi. I fan hanno però segnalato vari problemi, come il sistema di progressione e di classifiche troppo complesso, nemici troppo resistenti nella campagna Leggendaria e vari altri errori.

Ora, Bungie ammette i problemi e afferma: "Con una solida quantità di dati a disposizione, è chiaro che abbiamo fatto centro su alcuni dei nostri obiettivi e che dovevamo apportare aggiornamenti sulla base di un feedback costruttivo".

Le informazioni sono state condivise tramite il sito ufficiale di Bungie, la quale promette anche di risolvere i problemi prima dell'avvento della Stagione 21 (che si dice inizierà intorno al 23 maggio).

Ovviamente non siamo ancora alla fine di Destiny 2. Bungie ha ancora in programma vari nuovi contenuti e tra questi ve ne sono altri interpretati dallo scomparso Lance Reddick.