Destiny 2: ci sono altri contenuti interpretati dallo scomparso Lance Reddick in arrivo

Bungie, sviluppatore di Destiny 2, ha svelato che all'interno del gioco saranno inseriti contenuti legati a Zavala realizzati con il contributo di Lance Reddick, da poco scomparso. L'informazione proviene da un blog post sul sito ufficiale di Bungie.

Bungie ha parlato della sua ammirazione per Reddick e di ciò che l'attore ha donato a Destiny con la propria interpretazione. "Come voce del Comandante Zavala, lo strenuo comandante dell'Avanguardia, Lance ha dato vita a un personaggio che è diventato praticamente sinonimo di Destiny stesso", ha dichiarato lo sviluppatore. "Per quasi un decennio, i Guardiani di tutto il mondo hanno trovato scopo e conforto nella presenza di Zavala, sostenuti da quella voce inconfondibile, così piena di forza, serenità e nobiltà".

Lo sviluppatore ha anche parlato del tributo "travolgente" della comunità di Destiny 2: molti fan hanno infatti condiviso "infiniti e sinceri messaggi sui social media" mentre altri hanno onorato l'eredità di Reddick rendendo omaggio al suo personaggio nella Torre. "Come attore, musicista, giocatore e padre di famiglia, la passione che Lance infondeva nelle cose che amava si rifletteva negli occhi e nei cuori di tutti coloro che lo amavano". Bungie ha continuato dicendo che "onorerà Reddick attraverso le sue performance che devono ancora essere pubblicate nel gioco, e nei ricordi che dureranno per tutta la vita". Il messaggio si conclude con: "Siamo profondamente addolorati per la sua scomparsa, ma così grati per il tempo che abbiamo trascorso insieme, e i nostri pensieri sono con i suoi amici e i suoi cari. Grazie di tutto, Lance. Ci mancherai".

Anche Guerrilla Games ha detto addio a Lance Reddick: interpretava Sylens in Horizon.