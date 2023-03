Xbox Game Pass garantisce giocatori, soldi e visibilità per il fondatore di No More Robots

Durante la GDC 2023, Mike Rose - fondatore dell'editore indie No More Robots - ha tenuto una presentazione nella quale parla del valore di Xbox Game Pass per la sua compagnia. Il suo discorso è lungo e interessante e vi riportiamo qui sotto i dettagli più importanti, che si legano soprattutto al gioco Let's Build a Zoo.

Rose ha affermato che l'inserimento di un gioco su Game Pass "elimina il rischio" che il progetto fallisca dal punto di vista finanziario, in quanto i termini finanziari vengono concordati in anticipo invece di dover aspettare i risultati delle vendite.

La consistente base di abbonati a Game Pass garantisce inoltre una grande base di giocatori al momento del lancio, il che significa che lo studio può concentrarsi sul supporto dei contenuti post-lancio. E questo, in ultima analisi, va a vantaggio dello studio, poiché molti giocatori che stanno già provando il gioco come parte del loro abbonamento acquisteranno i contenuti scaricabili.

Let's Build a Zoo

Rose ha dichiarato che il numero di persone che hanno acquistato il DLC di Let's Build a Zoo è circa quattro volte superiore a quello che ha acquistato solo il gioco base. Tra coloro che hanno acquistato il gioco base, una percentuale insolitamente alta ha acquistato il bundle del gioco base con DLC inclusi, il che, secondo Rose, è dovuto al fatto che i consumatori vogliono mantenere l'accesso al DLC acquistato anche dopo che il gioco sarà uscito da Game Pass. Infine, ha detto che i giocatori di Game Pass forniscono una grande quantità di feedback, che può essere preziosa per gli sviluppatori più piccoli.

In pratica, Game Pass garantisce vendite dei DLC e anche del gioco base, perché molti appassionati vogliono assicurarsi di avere sempre accesso al gioco. Ovviamente è un esempio specifico per Let's Build a Zoo, ma in linea di massima tratteggia l'idea di un pubblico pronto a investire soldi aggiuntivi oltre a quelli spesi per Game Pass.

Rose ha anche raccontato che quando lo studio pubblica un gioco su più piattaforme con un lancio al day-one su Game Pass, il numero di giocatori Xbox supera di gran lunga tutte le altre. Di solito, ha detto, almeno l'80% dei giocatori è su Xbox.

Microsoft stessa ha però ammesso che Game Pass "cannibalizza le vendite", almeno potenzialmente. Rose però è molto conservativo sull'argomento.

"Dal mio punto di vista, come persona che ha messo numerosi titoli su Game Pass, è impossibile dirlo. Abbiamo sicuramente avuto titoli che hanno venduto meglio quando sono entrati nel Game Pass, e abbiamo avuto titoli che, dopo essere entrati nel Game Pass o usciti dal Game Pass, non hanno registrato alcun cambiamento nelle vendite che stavano ottenendo prima o dopo. Il problema principale dell'affermazione "Game Pass cannabalizza le vendite" è che nessuno sviluppatore o editore ha idea di quante copie avrebbe venduto il proprio gioco su Xbox se non fosse stato lanciato su Game Pass. Quindi come si può affermare categoricamente che ciò avviene?".

Rose ha detto che per una società delle dimensioni di No More Robots, le cose più importanti che Game Pass porta in tavola sono "soldi e giocatori". Il mercato è denso di giochi e farsi vedere dai fan è molto difficile quando si deve competere con centinaia di titoli alla volta. Su Game Pass invece la competizione consiste in poche decine di giochi, al massimo, al momento del lancio del videogame.

Game Pass include molti indie così come molti giochi AAA

"Abbiamo bisogno di soldi per assicurarci che gli sviluppatori con cui lavoriamo ricevano un buon compenso per il loro duro lavoro, e poi l'enorme afflusso di giocatori che riceviamo per ogni gioco significa che è garantito che una tonnellata di persone parli del tuo gioco, il che è ottimo sia per il successo a breve che a lungo termine di qualsiasi titolo", ha detto Rose. "Immagino che per un editore molto più grande del nostro sia un po' più complicato: hanno degli investitori da rendere felici, hanno dei parametri da raggiungere, e quindi un abbonamento potrebbe non essere così semplice per loro. Per noi, invece, è semplicemente: i soldi sono giusti? Allora va bene".

Pur essendo un sostenitore di Game Pass, Rose riconosce che i nuovi livelli di PlayStation Plus sembrano competere direttamente con Game Pass. Così, sebbene No More Robots abbia avuto un grande successo con Game Pass, Rose sta guardando anche a PlayStation. Lo studio ha inserito Descenders su PlayStation Plus, che secondo Rose ha aggiunto centinaia di migliaia di nuovi giocatori. "PS Plus è ottimo, proprio come Game Pass per noi", ha detto. "Vorremmo sicuramente inserire altri titoli in futuro".

Tra i giochi in arrivo su Game Pass da poco annunciati vi è anche Venba.