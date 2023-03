Xbox Game Pass: anche Venba sarà sul servizio al lancio, versione PS5 annunciata

Già annunciato per PC e Nintendo Switch, Venba arriverà anche su PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S e sarà disponibile su Xbox Game Pass sin dal lancio, previsto per l'estate 2023.

Venba è un gioco a tema culinario nel quale vestiamo i panni di una madre indiana che è immigrata in Canada negli anni 80. La donna deve cucinare i pasti per la famiglia e tramite questi avremo modo di scoprire la cultura dei protagonisti e la loro storia personale.

In termini di gameplay, ci sarà modo di completare dei rompicapi per cucinare diversi piatti caratterizzati da uno stile grafico 2D di alta qualità. Le fasi di gioco di Venba saranno accompagnate da una colonna sonora realizzata da Tamil Movies And Music.

Venba era stato annunciato per Switch al Nintendo Indie World Showcase di novembre 2022, mesi dopo l'annuncio della versione PC. Abbiamo anche avuto la possibilità di provarlo e vi abbiamo spiegato che si tratta di un prodotto affascinante e delicato, che potrebbe rivelarsi di alto livello nel caso nel quale sapesse differenziare i rompicapi sufficientemente.

