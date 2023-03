Xbox Store: sconti su tanti giochi "acclamati dalla critica" per Xbox Series X|S e One

Su Xbox Store partono altri sconti settimanali su tanti giochi per Xbox Series X|S e Xbox One, con varie iniziative parallele tra le quali spicca quella sui giochi "acclamati dalla critica", oltre ai saldi Ubisoft e Spotlight.

Come sempre, si tratta di un elenco molto vasto che comprende centinaia di titoli, dunque vi rimandiamo alla lista completa ufficiale su Xbox Wire oppure all'elenco pubblicato da TrueAchievement che riporta i prezzi anche in euro.

Qui sotto ci limitiamo a effettuare una panoramica su alcuni dei giochi più interessanti tra quelli posti a sconto per questa settimana, con i prezzi segnalati per questi giorni:

Questi sono solo alcuni dei tanti giochi in offerta, tra i quali troviamo anche diversi titoli EA e altri, con le promozioni attuali che saranno in corso fino a martedì prossimo, 28 marzo 2023.