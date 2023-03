WRC 2023: l'annuncio ufficiale da parte di EA e Codemasters è imminente, dice un noto leaker

Stando a una soffiata condivisa dal noto e affidabile leaker billbil-kun, il lancio di WRC 2023 sarebbe ormai vicinissimo, con EA e Codemasters che a breve annunceranno il gioco in via ufficiale.

Purtroppo billbil-kun non ha svelato ulteriori dettagli, tra cui data di uscita e piattaforme di riferimento, e dunque non ci resta dunque che attendere conferme ufficiali direttamente da Electronic Arts e Codemasters per saperne di più.

In compenso, la gola profonda come bonus ha pubblicato su Twitter le icone di alcuni Trofei / Obiettivi che sarà possibile conquistare all'interno del gioco.

Come sappiamo Electronic Arts è entrata in possesso dei diritti sullo sfruttamento della licenza WRC dalla FIA World Rally Championship, che precedentemente erano stati concessi a Nacon.

Le prime indiscrezioni su WRC 2023 sono spuntate a settembre dello scorso anno grazie a un report di Tom Henderson pubblicato su Insider Gaming. Stando alle sue fonti nel gioco ci saranno 16 classi individuali di automobili, incluse WRC, WRC 2, F2 Kitcar e H1 FWD, e i giocatori potranno creare la propria vettura da rally personalizzata da cima in fondo, inclusi trasmissione, motore, differenziale, cambio, frizione, radiatore, sospensione, freni e scarico e così via.