GTA 6: la mappa appare gigantesca in confronto a GTA 5 in una nuova ricostruzione

Con GTA 6 che ancora dev'essere presentato in via ufficiale, siamo ancora ad affidarci a rumor e contributi da parte di utenti poco verificabili, ma in questo caso la ricostruzione della gigantesca mappa del gioco a confronto con GTA 5 è sostenuta dai documenti emersi attraverso il famoso leak del titolo Rockstar Games.

Non è la prima volta che viene effettuato un confronto del genere, visto che già in precedenza era stato provato un raffronto diretto tra i dati emersi sulla mappa di GTA 6 e Los Santos, ma in questo caso il tutto appare molto più dettagliato, grazie a quanto emerso dal gigantesco leak che ha colpito Rockstar Games.

L'utente Reddit "tusstaster" ha pubblicato l'immagine visibile qui sotto, con una ricostruzione piuttosto precisa di quella che dovrebbe essere la mappa di GTA 6 basandosi su "Unità di Rage Engine", cosa che non è proprio chiara.

GTA 6, la ricostruzione della mappa in confronto a quella di GTA 5

L'utente non spiega bene la fonte, ma queste unità sembrano avere a che fare con i riquadri che pongono le due mappe in scala, in base alle aree di gioco gestite dall'engine di GTA.

È ben visibile come Vice City e dintorni, che sembrano essere le ambientazioni di GTA 6, siano ambientazioni decisamente più ampie dell'intera Los Santos e Blaine County, che era già un mondo di gioco molto grande. Inoltre, più che essere un'unica città con vari dintorni esplorabili, sembra che la mappa di GTA 6 sia caratterizzata da diversi altri centri d'interesse come varie città minori. Tra queste troviamo riferimenti a York Town, Red Hill e altre ambientazioni tra i file emersi dal datamining, mentre altre location sembra si trovino a nord di Port Gelhorn, cosa che fa pensare che l'area di gioco sia ancora più estesa di quella riportata.

D'altra parte, come riferito nei giorni scorsi dal noto leaker Tez2, è possibile anche che alcune ambientazioni non siano disponibili subito al lancio di GTA 6 ma vengano inserite successivamente attraverso DLC programmati da Rockstar Games.