GTA 6: la mappa sembra essere molto più grande di quella di GTA 5, stando al materiale rubato

GTA 6 potrebbe avere una mappa molto più grande di quella di GTA 5, almeno stando ai calcoli fatti da alcuni utenti utilizzando alcune coordinate trovate nel materiale rubato nelle scorse settimane. Insomma, Vice City potrebbe essere una metropoli ben più vasta di Los Santos.

Un fan in particolare ha condiviso i suoi calcoli nel subreddit di GTA 6. Per farlo, ha preso le coordinate di Los Santos, da GTA 5, e le ha messe a confronto con quelle conosciute di Vice City.

Il risultato è che pare ci sarà molto più spazio da percorrere per andare da una parte all'altra della città. Come potete vedere dall'immagine nel post su Reddit, Los Santos può stare comodamente nel mezzo della bozza del layout incompleto di Vice City. Per ora, infatti, si conoscono le coordinate di pochi luoghi: Hank's Waffle House, Port Gelhorn, Keys House, Rockridge, Ocean Beach e altri minori, quindi la mappa finale potrebbe essere ancora più ampia.

Questo non è sicuramente il primo tentativo di ricavare una mappa di GTA 6 dal materiale rubato, ma è sicuramente il più riuscito. A che serve conoscerla in anticipo? Assolutamente a nulla, ma volete mettere?