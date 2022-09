GTA 6: arrestato il presunto hacker, autore del clamoroso furto di video e dati degli scorsi giorni

Pare che l'hacker autore del furto di video e dati di GTA 6 da Rockstar Games sia stato arrestato dalla polizia di Londra. Almeno questo è ciò che si afferma sui social media commentando l'arresto di un diciassettenne per hacking a Oxfordshire, Londra, da parte della City Of London Police, deputata a vigilare sul distretto finanziario della città e a compiere indagini su frodi e sui furti di dati online.

Il ragazzo, ancora senza nome, è stato fermato la sera di giovedì 22 settembre 2022 e preso in custodia dagli agenti, che lo tengono tuttora in carcere. Nel comunicato ufficiale non viene fatta menzione di Rockstar Games o di GTA 6, quindi non ci sono conferme in merito. Detto questo, alcuni elementi fanno pensare che, con ogni probabilità, sia lui il responsabile dell'hacking di Rockstar (e di Uber, che a noi interessa relativamente).

Il gruppo dietro all'hacking è chiamato Lapsus$. Il proprietario del gruppo ha appunto 17 anni e abita nell'Oxfordshire. A inizio anno, lo stesso individuo è stato arrestato dalla City of London Police per aver rubato circa 10 milioni di sterline, facendo l'hacking di compagnie quali Microsoft, Samsung e altre ancora.

Inoltre, pare che ci sia stata una soffiata sull'hacker di GTA 6, che stando a quanto riportato da questa fonte anonima, ma a conoscenza dei fatti, sarebbe un sedicenne dell'Oxfordshire.

Infine, le indagini sul caso di GTA 6 sono state affidate proprio alla City of London Police e alla National Crime Agency.

La City Of London Police non ha rilasciato dichiarazioni sull'argomento.