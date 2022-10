Classifica italiana: FIFA 23 domina incontrastato su tutte le piattaforme

IIDEA ha pubblicato le classifiche di vendita dei videogiochi nel mercato italiano, relative alla settimana del 26 settembre - 2 ottobre 2022. Parliamo dunque della settimana di debutto di FIFA 23 che come prevedibile ha fatto terra bruciata, conquistando non solo il primo posto ma anche le prime cinque posizioni della Top 10 generale. Di seguito la Top 10 italiana aggregata:

FIFA 23 - PS5 FIFA 23 - PS4 FIFA 23 - Xbox Series X|S FIFA 23 - Xbox One FIFA 23 - Switch Saints Row - PS5 Call of Duty: Vanguard - PS5 Splatoon 3 - Switch GTA 5 - PS4 Minecraft - Switch

Top 10 console

Top 10 PC

FIFA 23 La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra La Terra di Mezzo: The Shadow Bundle Batman Arkham Collection Assassin's Creed Odyssey Mass Effect: Andromeda Assassin's Creed Origins Dragon Ball Z: Kakarot Dragon Ball Xenoverse 2 Assassin's Creed 2

Come possiamo vedere nella classifica generale, tolto FIFA 23, troviamo in sesta posizione Saints Row, che nonostante la tiepida accoglienza della critica in Italia registra buoni numeri di vendita.

Seguono due sparatutto molto differenti tra loro, ovvero Call of Duty: Vanguard e Splatoon 3, rispettivamente in settima e ottava posizione, con i sempreverdi GTA 5 e Minecraft a chiudere la top 10.