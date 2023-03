Hogwarts Legacy: abbandonato e percentuali di completamento basse? Cosa vogliono dire i numeri

Tramite i social network in queste ore viene fatto notare che Hogwarts Legacy, sei settimane dopo l'uscita, ha subito un netto calo di utenti contemporanei su Steam e che solo una piccola percentuale ha completato la trama. Questi argomenti sono utilizzati per criticare il gioco, ma esattamente qual è la situazione e cosa vogliono direi i numeri indicati online?

Partiamo precisando quali sono le cifre in questione. Prima di tutto, ricordiamo che il picco di giocatori al lancio è stato di ben 879.308 utenti su Steam, ai quali ovviamente andrebbero aggiunti quelli PS5 e Xbox Series X|S (ma non abbiamo dati in tal senso). Nell'ultima settimana, però, il numero massimo non supera i 100.000 e in media si assesta su picchi di 70.000 giocatori. Un calo notevole, però perfettamente in linea con i giochi single player che vengono completati e messi da parte. Inoltre, tenendo come riferimento il picco delle ultime 24 ore (69.668), Hogwarts Legacy sarebbe comunque il 18esimo gioco su Steam con più utenti attivi. In breve, il gioco di Warner Bros. non si sta comportando diversamente da molti altri e sopra di lui vi sono praticamente solo giochi multigiocatore e "as a service".

Il secondo argomento è legato al fatto che un numero minimo di persone sta completando il gioco. Il trofeo legato al boss finale ha una percentuale del 24.9% su Steam e del 26.4% su PlayStation 5. Hogwarts Legacy viene quindi abbandonato dalla maggior parte dei giocatori prima del finale? Sì, ma non è strano. Se prendiamo giochi amati e molto venduti come The Witcher 3 e Skyrim, vediamo che i trofei finali hanno percentuali simili (23.7% il primo, 31.5% il secondo). Red Dead Redemption 2 si accontenta di un 22%, Star Wars Jedi Fallen Order il 30% e Mass Effect Legendary Edition il 33%. Elden Ring ha tre trofei finali, ma il più ottenuto è pari al 26.6%. La verità quindi è che Hogwarts Legacy è ancora in linea con i risultati tipici dei giochi single player. Inoltre, considerando la quantità di eventi secondari e il fatto che è ancora sufficientemente giocato, è credibile che una buona fetta di utenti debba semplicemente ancora finire il gioco.

Hogwarts Legacy può certamente essere criticato, sia a livello oggettivo che a livello soggettivo, ma i numeri che circolano in rete in questo momento non indicano che il gioco non sta avendo successo. Inoltre, Warner Bros. vuole portare avanti la serie quindi è chiaro che i risultati sono più che positivi.