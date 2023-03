Xbox Game Pass: 7 giochi lasceranno il catalogo a fine marzo 2023

Con i prossimi arrivi su Xbox Game Pass, ci sono anche sette giochi destinati a lasciare il catalogo a fine marzo 2023, come di consueto, con l'app ufficiale del servizio Microsoft a segnalare i titoli in questione.

Vediamo dunque di cosa si tratta:

Double Dragon Neon

Clustertruck

MLB The Show 22

Power Rangers: Battle for the Grid

Kraken Academy!!

A Memoir Blue

Chinatown Detective Agency

Anche in questo caso non c'è una tempistica precisa ma, in base al modus operandi standard di Xbox Game Pass, possiamo aspettarci che vengano rimossi intorno al 31 marzo 2023, dunque se siete interessati a qualcuno di tali giochi è il caso di concentrarsi su questi per completarli, oppure passare all'acquisto sfruttando anche gli sconti collegati alla presenza nel catalogo di Game Pass.

Considerando anche le uscite di scena di metà marzo 2023, questo mese ha visto diversi titoli lasciare il catalogo del servizio Microsoft, che tuttavia continua comunque a immettere nuovi titoli in corrispondenza. Proprio oggi abbiamo fatto una panoramica dei 6 giochi già previsti per aprile 2023 su Xbox Game Pass, mentre restiamo in attesa degli annunci ufficiali, dopo quelli che hanno presentato i titoli di metà mese.