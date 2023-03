Marvel's Spider-Man 2 e Wolverine potrebbero avere una nuova tecnologia per i dialoghi

Come ben noto, il PlayStation Studios Insomniac Games è al lavoro su Marvel's Spider-Man 2 e Wolverine. Entrambi potrebbero usare una nuova tecnologia per i dialoghi, almeno stando a quanto dichiarato da un esponente dello studio stesso.

A dirlo è stato il lead engine programmer Elan Ruskin durante un live stream sul canale ufficiale della compagnia, dove ha parlato di una "tecnologia dei dialoghi davvero cool."

Purtroppo Ruskin non ha svelato dettagli su cosa possiamo aspettarci, quindi per adesso tutto quello che si conosce è il suo entusiasmo. Entusiasmo che possiamo fare tranquillamente nostro, considerando la solidità di Insomniac Games e la sua capacità di sviluppo.

Marvel's Spider-Man 2 è previsto per il 2023. Il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale. In realtà non è stato ancora presentato completamente, visto che finora se ne sono viste solo delle sequenze in computer grafica.

Probabilmente Sony e Insomniac lo mostreranno nei prossimi mesi, ipotizziamo durante il vociferato showcase generale che dovrebbe svolgersi prima dell'E3 2023, dove Sony dovrebbe presentare diverse delle novità in sviluppo nei suoi studi, tra cui si spera anche The Last of Us online, il gioco multiplayer live service della celebre serie di Naughty Dog.