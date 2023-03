Diablo 4: videoconfroto tra le versioni PC, Xbox Series X/S e PS5 mostra l'eccellente ottimizzazione

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un videoconfronto tra le versioni PC, PS5 e Xbox Series X/S di Diablo 4 (la versione beta) che mostra un'ottimizzazione davvero eccellente su tutte le piattaforme. Pare che Blizzard si sia presa il giusto tempo per far rendere al massimo il gioco e ripulirlo da ogni imperfezione grafica, così da non incappare nei problemi tipici di alcuni lanci degli ultimi tempi.

Nel video possiamo vedere che Diablo 4 gira a 60fps fissi e senza esitazioni su tutte le console di ultima generazione a una risoluzione di 2160p con Temporal Reconstruction. Solo la versione Xbox Series S gira a 1440p, ma sempre a 60fps rocciosi. La versione PC, provata con una GeForce RTX 4080, arriva quasi a 200fps con risoluzione 4k fissa.

In generale le versioni di ultima generazione del gioco sono quasi sovrapponibili per resa grafica e fluidità. Solo la versione Xbox Series S paga un poco in nitidezza, ma senza sfigurare assolutamente.

Lo stesso dicasi per i tempi di caricamento, velocissimi su tutte le piattaforme (poco più di sei secondi per accedere al gioco). Insomma, è possibile affermare senza tema di smentita che allo stato attuale Diablo 4 non sembra avere grossi problemi dal punto di vista tecnico, a parte per le code di accesso ai server che sono una cosa diversa.