Diablo 4: la beta in accesso anticipato ha problemi e le code sono lunghissime, Blizzard è al lavoro

Quest'oggi è iniziato il beta testing di Diablo 4, precisamente in versione Accesso Anticipato, ottenuto da chi ha fatto la prenotazione del gioco o chi ha ottenuto una chiave d'accesso, come i 100 fortunati (e rapidi) iscritti a Multiplayer.it. Purtroppo pare che il numero di utenti con Accesso Anticipato fosse troppo elevato per le capacità di Blizzard e si sia creata rapidamente una lunga coda.

È successo anche al nostro Pierpaolo in diretta Twitch sul canale di Multiplayer.it. Mentre giocava, un errore di rete lo ha estromesso dalla partita e al tentativo successivo d'accesso ha visto davanti a sé una coda di ben 110 minuti. Ovviamente non è stato l'unico, come dimostrato anche da PC Gamer tramite Twitter.

Blizzard ha affermato di aver identificato un problema che "affligge i server di autenticazione" il che ha portato a errori di accesso e rallentamenti. L'accesso anticipato alla beta proseguirà fino al 20 marzo 2023 e sarà di nuovo disponibile per tutti in formato open beat dal 24 al 27 marzo.

Speriamo che i problemi vengano risolti il più rapidamente possibile e che i giocatori abbiano modo di provare Diablo 4 in modo completo e senza errori di rete.

Ricordiamo che Diablo 4 sarà pubblicato il 6 giugno 2023 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Il gioco non arriverà su Game Pass, perlomeno non al lancio.