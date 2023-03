Far Cry 5, trailer e gameplay a 60 fps su PS5 e Xbox Series X per l'aggiornamento

Far Cry 5 ha ricevuto oggi l'aggiornamento next-gen per PS5 e Xbox Series X che porta il gioco a 60 fps sulle nuove console: Ubisoft ha annunciato la novità con un trailer ufficiale, mentre IGN ha catturato un video di gameplay che mostra l'update in azione.

Disponibile da oggi, l'update di Far Cry 5 è stato realizzato per celebrare il quinto anniversario del gioco, può essere scaricato gratuitamente e consente di giocare (o rigiocare) l'avventura ambientata nel Montana in cui dovremo affrontare la pericolosa setta di Joseph Seed.

È davvero triste che l'aggiornamento, che indica una grande attenzione da parte della casa francese nei confronti dei suoi utenti, a maggior ragione dopo tutto questo tempo dall'uscita di Far Cry 5, arrivi in concomitanza con la notizia della chiusura di Ubisoft Italia.

Tornando alla notizia, nella nostra recensione di Far Cry 5 abbiamo parlato di come questo capitolo riesca a introdurre non uno, bensì diversi villain dal grande carisma: uno degli elementi da sempre fondamentali per il franchise.