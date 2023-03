Dr. Fetus Mean Meat Machine, un puzzle platform ambientato nel mondo di Super Meat Boy

Dr. Fetus Mean Meat Machine è il nuovo puzzle platform sviluppato da Headup Development e ambientato nel mondo di Super Meat Boy, in arrivo nel corso di quest'anno su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

A un paio di anni dall'uscita di Super Meat Boy Forever, il franchise del Team Meat torna dunque con uno spin-off che miscela le meccaniche dei puzzle game classici ad alcuni elementi di platforming estremo tipici della serie.

"Risolvi i rompicapi attraverso mondi meravigliosi creati sapientemente e più di 100 livelli, pieni di pericoli e trappole creative. Alla fine di ogni mondo, preparati ad affrontare boss raccapriccianti per una sfide senza precedenti", si legge nella sinossi del gioco su Steam.

L'azione è quella tipica di un match-4 alla Puyo Puyo, in cui ci verrà però chiesto anche di evitare trappole e insidie mentre abbiniamo i cloni dello stesso tipo. Sullo sfondo gli scenari e le animazioni di Super Meat Boy e Super Meat Boy Forever, nonché i brani musicali creati da RIDICULON.

Narrativamente Dr. Fetus Mean Meat Machine si svolge subito dopo gli eventi di Super Meat Boy Forever, con il Dr. Fetus che ha completato le sue analisi dell'eroe di carne e utilizza i dati raccolti per crearne un clone perfetto. Per arrivare a quel risultato, però, lo scienziato dovrà passare per diversi fallimenti...

"Ma non temere, Dr. Fetus sa come risolvere la situazione. Ha creato una serie di pericolose stanze per mettere alla prova i cloni che ha creato e sbarazzarsi di quelli difettosi. All'inizio gli esemplari non somigliano per niente a Meat Boy, ma col tempo i tratti di quell'adorabile faccia grottesca tanto odiata da Dr. Fetus cominciano a emergere."