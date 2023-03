The Last of Us: la seconda stagione approfondirà la connessione tra gli infetti

Come era già stato svelato, vi è una grande differenza tra la serie TV di The Last of Us e il videogioco: il Cordyceps ha una mente comune e gli infetti sono connessi l'uno all'altro. Nella seconda stagione questo dettaglio sarà approfondito.

Il co-creatore Craig Mazin ha dichiarato: è "un aspetto che credo esploreremo ulteriormente nella prossima stagione. Credo che in questa prima stagione abbiamo imparato molto su come creare gli Infetti e su come presentarli in televisione in un modo che fosse eccitante e non sembrasse stupido, strano o artificiale. Penso che l'abbiamo capito. Penso che nella prossima stagione, l'interconnettività di questi esseri e il rischio di calpestare la cosa sbagliata, saranno sicuramente più presenti".

Ricordiamo anche che nell'episodio pilota dello show ha stabilito che l'infezione cerebrale da Cordyceps si diffonde tramite viticci e non tramite spore come avviene nel gioco. Nell'episodio 2, inoltre, Tess (Anna Torv) raccontare a Ellie (Bella Ramsey) la connessione tra gli infetti.

"Il fungo cresce anche sottoterra. Fibre lunghe come fili, alcune delle quali si estendono per oltre un chilometro. Se calpesti una macchia di Cordyceps in un posto, puoi risvegliare una dozzina di infetti da qualche altra parte. Ora sanno dove siete, ora arrivano. Non sei immune dall'essere fatta a pezzi", dice minacciosamente a Ellie.

Ci sono varie differenze tra gioco e serie TV, ad esempio Joel uccide molte più persone nel videogioco che nella serie TV.

