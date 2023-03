The Last of Us: Joel uccide molte più persone nel videogioco che nella serie TV

Quante persone uccide Joel nella serie TV di The Last of Us? E quante nel videogioco? Dal confronto emerge che il personaggio videoludico è molto più cruento di quello interpretato da Pedro Pascal.

Attenzione, perché di seguito daremo delle piccole anticipazioni su The Last of Us. Si tratta soltanto di numeri, ma qualcuno potrebbe essere particolarmente sensibile all'argomento. Visto che non vogliamo creare scompensi a nessuno, è giusto avvisare così che possiate decidere se continuare a leggere o meno.

Di fare la conta delle morti nella serie TV si è occupato l'utente u/No_Focus0 su Reddit, che ha contato 28 umani e 11 infetti uccisi da Joel, per un totale di 39 uccisioni. Vi sembrano molte?

Bene, sappiate che nello stesso post è stato riportato che nel videogioco Joel può arrivare a uccidere più di 200 persone se si sceglie l'approccio più cruento all'azione, quello della pulizia completa dei livelli. Naturalmente scegliendo un approccio più furtivo si può arrivare alla fine del gioco con una conta dei morti molto più bassa, ma in questo caso ci interessa di più sapere a cosa può aspirare il personaggio in termini di cadaveri lasciati alle sue spalle. Del resto uccidere o meno i nemici non ha risvolti sulla trama, quindi perché trattenersi?