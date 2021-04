Super Meat Boy Forever: trailer e data di uscita per PS4, PS5, Xbox One e Series X|S

Team Meat ha annunciato con un trailer la data di uscita dell'atteso Super Meat Boy Forever. Il seguito dell'amatissimo platform del 2010 arriverà su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 16 aprile 2021. Il gioco è già disponibile su Nintendo Switch e PC, attraverso l'Epic Games Store.

Non manca dunque molto alla pubblicazione del gioco, ma nel caso in cui vogliate sapere come è il gioco, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Super Meat Boy Forever.

Super Meat Boy Forever è ambientato qualche anno dopo gli eventi dell'originale Super Meat Boy. Meat Boy e Bandage Girl hanno vissuto felici senza Dr. Fetus per parecchio tempo e ora hanno una bellissima bambina di nome Nugget. Nugget è la gioia in persona e rappresenta tutto per Meat Boy e Bandage Girl.

Un giorno, mentre i nostri eroi stanno facendo un picnic, Dr. Fetus spunta fuori dal nulla, tramortisce con una pala Meat Boy e Bandage Girl e rapisce Nugget! Quando i nostri eroi si riprendono e scoprono che Nugget è scomparsa, sanno chi cercare. Si rimboccano le maniche e decidono di non fermarsi fino a quando non avranno salvato Nugget e dato a Dr. Fetus una sonora lezione, che può essere impartita solamente a suon di pugni e calci.

Per festeggiare l'uscita il team ha pubblicato anche una manciata di nuove immagini del gioco: