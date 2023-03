Diablo IV: 100 codici per la beta in regalo per gli abbonati Multiplayer.it Plus

Siete fan di Diablo IV e non vedete l'ora di provare la beta dell'atteso gioco Blizzard? Siete arrivati nel posto giusto! Multiplayer.it distribuirà a partire dal 16 marzo 2023, alle ore 12:00, ben 100 chiavi d'accesso che permetteranno di partecipare alla fase di prova in accesso anticipato, a partire dalle 17:00 del 17 marzo. In quest'occasione l'iniziativa sarà riservata agli utenti abbonati a Multiplayer.it Plus, come ringraziamento ai nostri lettori più affezionati.

Vi invitiamo quindi a presentarvi qui sul sito alle 12:00 del 16 marzo 2023, per non perdere questa occasione. Non dovrete far altro se non raggiungere questa pagina, ricordando di essere collegati con il vostro account.

Ripetiamo che il numero di chiavi di Diablo IV a disposizione è limitato a 100 unità, quindi non tutti gli abbonati a Multiplayer.it Plus potranno ottenere l'accesso anticipato alla beta. I più veloci avranno la meglio! Vediamo inoltre qualche altro dettaglio sull'uso della chiave d'accesso alla beta di Diablo IV.