Lance Reddick, morto l'attore di Horizon, Quantum Break e John Wick

Lance Reddick è morto: l'attore, che abbiamo visto in giochi come Horizon, Quantum Break e Destiny, nonché in film come John Wick e la serie televisiva di Resident Evil, aveva appena sessant'anni. Il suo corpo è stato ritrovato in ufficio e pare che il decesso sia avvenuto per cause naturali.

Attualmente impegnato nella promozione di John Wick 4, in uscita nelle sale il 23 marzo, Reddick ha sempre accettato con entusiasmo le sfide professionali che gli venivano proposte, come quando ha interpretato il ruolo di Albert Wesker nella controversa riduzione televisiva di Resident Evil.

Allo stesso modo, si è dimostrato molto attento al mondo dei videogiochi, partecipando alla realizzazione di Quantum Break, della serie Destiny e dei due capitoli di Horizon, in quest'ultimo caso nei panni di un personaggio che in teoria dovremmo rivedere anche in futuro.

Mercoledì mattina l'attore ha pubblicato un video sui social in cui parlava della premiere di John Wick 4 che si sarebbe svolta a New York, ma a cui non avrebbe preso parte, senza specificare per quale motivo.