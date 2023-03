Diablo 4, un video di gameplay con i primi 17 minuti della beta

Diablo 4 è disponibile a partire da oggi con la beta riservata agli utenti che hanno effettuato il preorder del gioco, e IGN ha pensato bene di pubblicare un video di gameplay con i primi diciassette minuti.

Sebbene le code per l'accesso alla beta di Diablo 4 siano lunghissime, la testata americana è riuscita a completare la fase di creazione del personaggio per poi lanciarsi nell'avventura, attraversando dapprima una serie di lande innevate.

Trovato il primo varco per un dungeon, lo scenario cambia rapidamente e assume i connotati che i fan della serie ben conoscono, riempiendo le stanze con orde di nemici pronti ad attaccarci, mentre cerchiamo di mantenere le distanze e rispondere colpo su colpo.

Come sappiamo, la beta di Diablo 4 consente di provare l'esperienza in anteprima e le varie classi che saranno disponibili nella versione finale del gioco, ma i progressi effettuati durante questi test verranno azzerati in vista dle lancio ufficiale, atteso per il 6 giugno.