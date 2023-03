Elden Ring: Let Me Solo Her ci sta rigiocando, ma tutti i nemici sono Malenia

Il leggendario giocatore di Elden Ring, Let Me Solo Her, ha deciso di tornare a giocare al titolo di FromSoftware per affrontare una sfida ancora più ardua di battere Malenia più di mille volte: finire il gioco con tutti i nemici trasformati in Malenia.

Come saprete Malenia è considerato da molti il boss più difficile del gioco. Let Me Solo Her iniziò la sua impresa aiutando gli altri giocatori a sconfiggerla, indossando solo un paio di mutande, una giara come cappello e impugnando la sua katana. Presto divenne una figura mitica, tanto che all'annuncio del DLC di Elden Ring c'è chi gli ha chiesto subito di tornare a giocare.

Ora sta giocando a una versione moddata del gioco dove ogni nemico è Malenia. La mod in questione non è in realtà nuovissima, dato che risale al 2022, ma il fatto che sia lui ad affrontare lo sciame di Blade of Miguella fa sicuramente una certa impressione. Anche perché la mod esiste, ma chi si metterebbe a usarla davvero in una partita regolare?

Come potete vedere dalla registrazione dello streaming, giocare con tutte Malenia non rende la vita semplice nemmeno a lui, che finisce ucciso diverse volte nel corso della partita, pur conoscendo a menadito gli schemi d'attacco del nemico.

Del resto, se vuole rimanere una leggenda, deve riuscire in un'altra impresa leggendaria. Ci sono poche alternative.