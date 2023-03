The Last of Us Online è il prossimo gioco di Naughty Dog, che sta già lavorando al successivo

Intervistato dal canale YouTube Kinda Funny, il presidente di Naughty Dog Neil Druckmann ha condiviso alcuni dettagli sui prossimi progetti del suo studio, confermando che The Last of Us Online (nome non ancora ufficiale) sarà il prossimo gioco dello studio, ma che è già in lavorazione il gioco successivo, ancora misterioso.

Del primo saranno forniti dettagli nel corso dell'anno, anche se ancora non si sa bene quando. Comunque, interpretando le sue parole, dovrebbe esserci una presentazione ufficiale vera e propria, si spera anche con periodo d'uscita. Di fronte allo stupore della capacità di gestire più progetti contemporaneamente, Druckmann ha spiegato che Naughty Dog di suo è stata ristrutturata all'uopo, ossia in modo da poter lavorare su più giochi, siano essi nuove proprietà intellettuali, seguiti o entrambi.

Attualmente all'interno dello studio ci sono molti producer, game director e sceneggiatori che consentono una migliore organizzazione. Comunque sia, come già detto, il gioco che seguirà The Last of Us Online è già stato deciso ed è in lavorazione. I fan chiedono a gran voce The Last of Us: Parte 3. Druckmann non ha negato o confermato che possa esserlo, ma ha parlato soltanto di un progetto scelto da tutto lo studio perché è qualcosa che ecciterà la gente per gli anni a venire. Purtroppo non ha accennato allo stato dei lavori.

In tutto questo, The Last of Us Online è il primo gioco della serie che lui ha solo prodotto e supervisionato, in cui cioè non ha svolto il ruolo di director o sceneggiatore.

Che possibilità ci sono che il prossimo gioco di Naughty Dog, dopo il probabile live service di The Last of Us, sia The Last of Us: Parte 3? Difficile dirlo, anche se alcune voci del recente passato puntano in quella direzione. Anche Druckmann stesso parlò, subito dopo il lancio di The Last of Us Parte 2, di avere già delle idee abbozzate per il terzo capitolo.