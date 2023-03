Battlefield 2042 su PlayStation Plus ha portato a un incremento del 500% di giocatori?

Sembra che l'arrivo di Battlefield 2042 su PlayStation Plus abbia fatto molto bene al gioco EA e DICE, visto che - secondo dati non ufficiali - la base di giocatori sarebbe incrementata del 500% con questo approdo sul servizio in abbonamento.

Considerando l'ampia diffusione di PS4 e PS5 e dell'abbonamento base di Sony, un incremento era prevedibile ma questo ritmo è davvero notevole, anche se si tratterà poi di vedere quanto riuscirà a mantenersi su questi livelli.

Battlefield 2042 è arrivo nel catalogo con i giochi di marzo 2023 di PlayStation Plus, all'interno del tier Essential e dunque accessibile a una grande quantità di utenti. Secondo dati raccolti da TrueTrophies, dunque non una fonte ufficiale, sembra che questo arrivo abbia determinato un grande incremento nella base di utenti.

Considerando la quantità di utenti attivi sul gioco secondo il database in questione, l'incremento di giocatori sarebbe stato addirittura del 578% rispetto ai giorni precedenti al lancio nel Plus, dunque un risultato davvero molto positivo, passando da essere il 31° gioco più giocato alla quinta posizione.

Si tratterà poi di vedere se questi giocatori, dopo la sperimentazione iniziale, avranno poi intenzione di continuare a giocare, fornendo una base più stabile per lo sparatutto ad ambientazione bellica futuristica di EA, ma per il momento la mossa è stata un successo per EA.