F-Zero GX Remaster in sviluppo presso il team di Luigi's Mansion? Così dice un rumor

Un F-Zero GX Remaster sarebbe in sviluppo presso Next Level Games, il team responsabile di Luigi's Mansion 3 e capitoli precedenti, secondo quanto riportato dal canale YouTube Nintendo Prime.

L'affidabilità della fonte è piuttosto da verificare, ma la notizia sta già iniziando a circolare fra diversi siti internet e non è sicuramente una cosa inverosimile.

F-Zero GX è uscito originariamente nel 2003 per Nintendo Gamecube ed è l'ultimo capitolo della serie arrivato su console domestica, seguito poi da F-Zero Climax su Game Boy Advance, ultimo capitolo in assoluto.

Da lì in poi, il franchise è rimasto totalmente fermo, nonostante si tratti di una delle serie storiche di Nintendo, partita con il celebre capitolo per Super Nintendo che mostrò al mondo le capacità della tecnologia grafica Mode 7.

Inutile dire che i fan Nintendo stanno aspettando un ritorno di F-Zero da decenni, cosa che ci fa prendere questa voce di corridoio con un certo interesse. L'idea di una versione rimasterizzata di F-Zero GX non è da escludere, considerando la qualità dell'originale e il fatto che, probabilmente, il recupero della serie attraverso un remaster potrebbe essere verosimile.

Considerando come rimanga attualmente una serie alquanto di nicchia, è possibile che Nintendo preferisca partire da un remaster per rilanciare la serie e vederne gli eventuali risultati. Molto interessante però il fatto che possa essere affidato a Next Level Games, uno dei team più talentuosi di Nintendo, autore dell'ottimo Luigi's Mansion 3.

D'altra parte, anche qualche mese fa un insider parlava del ritorno di F-Zero nel 2023, dunque rimaniamo in attesa di eventuali informazioni al riguardo.