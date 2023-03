Magic: The Gathering, un Black Lotus è stato venduto a un prezzo record incredibile

Passano gli anni ma il Black Lotus rimane una delle carte più preziose di Magic: The Gathering, che acquista valore col tempo e che riesce a raggiungere prezzi assurdi, come dimostrato da una recente vendita record per 540.000 dollari.

Si tratta a tutti gli effetti di un record per quanto riguarda il valore raggiunto da una carta Magic, almeno in termini di vendite effettivamente registrate in maniera ufficiale, tuttavia potrebbe anche dimostrare che il mercato di queste carte si sia leggermente stabilizzato.

Dopo molti anni di crescita esponenziale nel valore di alcune carte, la vendita di questo Black Lotus, sebbene da record, mostrerebbe infatti una sorta di riduzione della curva, visto che un'altra carta analoga era stata venduta due anni fa a 510.000 dollari, ovvero quasi la stessa cifra.

C'è stato ovviamente un incremento, ma non in maniera rapida come si poteva pensare fino a qualche anno fa.

Un Black Lotus alpha da record

Tra il 2019 e il 2021, per esempio, l'incremento di valore delle carte Magic era stato davvero esponenziale, visto che la popolarità del gioco aveva subito improvvisamente un rilancio notevole proprio durante la pandemia.

Il Black Lotus, in particolare, ha un valore variabile anche in base all'edizione e alle condizioni specifiche della carta in vendita, dunque non è facile raggiungere i valori record presi qui in considerazione. Stampata per la prima volta in versione Alpha nel 1993, è sempre stata una delle carte più rare di Magic: The Gathering, ma anche una delle più potenti ed efficaci.

"Questa vendita record rinforza l'idea di un Alpha Black Lotus come un asset di qualità per un investimento, rendendola un vero pezzo di arte e mostra anche quanto sia importante Magic: The Gathering nella cultura del gioco e delle carte collezionatili", ha detto Jesse Craig, vice-presidente delle vendite del Marketplace PWCC specializzato, che ha condotto l'asta in questione.

Sulle novità dedicate al gioco, vi rimandiamo al provato di Magic The Gathering - Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.