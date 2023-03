Xbox Game Pass, aprile 2023: 6 giochi sono già confermati in arrivo il mese prossimo

Sull'aprile 2023 di Xbox Game Pass in attesa degli annunci ufficiali da parte di Microsoft, che potrebbero arrivare nel corso della prossima settimana, ma ci sono 6 giochi già confermati come in arrivo nel corso del mese prossimo per gli abbonati.

Si tratta ovviamente di una lista parziale, perché la maggior parte dei giochi del mese vengono svelati solitamente con l'annuncio ufficiale di Microsoft sulle varie mandate nel catalogo, ma intanto possiamo già avere un'idea di alcuni dei prossimi arrivi confermati già da tempo, vediamo di cosa si tratta:

Everspace 2 - 6 aprile (PC)

Ghostwire: Tokyo - 12 aprile (Xbox Series X|S, PC e Cloud)

Minecraft Legends - 18 aprile (Xbox, PC e Cloud)

Coffee Talk: Episode 2 - 20 aprile (Xbox, PC e Cloud)

The Last Case of Benedict Fox - 27 aprile (Xbox, PC e Cloud)

Homestead Arcana - aprile TBA (Xbox, PC e Cloud)

Nel frattempo, attendiamo anche l'annuncio degli ultimi giochi di marzo, considerando che ce ne sono almeno un paio non ancora menzionati ufficialmente da parte di Microsoft ma comunque in arrivo, ovvero Infinite Guitars il 30 marzo e MLB The Show 23 il 28 marzo.

Insomma, in base a quanto riferito in precedenza abbiamo già un programma parziale delle prossime uscite tra fine marzo e aprile 2023, in attesa delle comunicazioni più precise.