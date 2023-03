LEGO 2K Drive avrà microtransazioni per oggetti opzionali

LEGO 2K Drive avrà un negozio interno in cui i giocatori potranno acquistare vari oggetti opzionali, alcuni dei quali richiederanno di impiegare una valuta premium ottenibile con soldi reali. La presenza delle microtransazioni è stata confermata dal creative director Brain Silva in un'intervista.

"LEGO 2K Drive avrà uno store interno, chiamato Unkie's Emporium, dove i giocatori possono ottenere oggetti opzionali inclusi nuovi veicoli, minifigure e altro ancora", ha detto Silva a Wccftech. "Ci sono due tipi di oggetti nello store, quelli che potrete acquistare usando i Brickbux ottenuti giocando o quelli che si possono ricevere utilizzando i gettoni acquistati tramite valuta reale".

Silva ha aggiunto che "sicurezza e responsabilità" sono due dei valori cardine seguiti dagli sviluppatori nell'includere le microtransazioni, ben consci che il titolo verrà giocato da bambini e in generale minorenni. A tal proposito i genitori volendo potranno bloccare gli acquisti con valuta reale.

"Sicurezza e responsabilità erano delle priorità assolute per noi durante la creazione di LEGO 2K Drive. Per garantire che i genitori possano prendere le giuste decisioni per i propri figli, per effettuare acquisiti un giocatore deve creare un account 2K. Se è minorenne, il suo account deve essere verificato da un adulto, che ha quindi la possibilità di bloccare gli acquisti in denaro nel gioco."

Vi ricordiamo che Lego 2K Drive sarà disponibile dal 19 maggio per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro provato del racing game arcade di LEGO e 2K.