Resident Evil 4 Remake: uno speedrunner italiano lo ha finito in 2 ore e mezza

Resident Evil 4 Remake è disponibile su PC e console da oggi ma gli speedrunner si stanno già da fare per completarlo con il miglior tempo possibile e in rete è già possibile trovare dei tempi davvero impressionanti. L'attuale World Record è stato realizzato dallo speedrunner italiano Dominic, che ha completato la (dis)avventura di Leon S. Kennedy in 2 ore, 30 minuti e 41 secondi.

Potrete visualizzare il video della sua impresa nel player sottostante. Giusto per far capire quanto sia eccezionale questo risultato, tenete presente che stando alle stime del portale How Long to Beat servono circa 15 ore e mezza per arrivare ai titoli di coda del survival horror di Capcom, mentre il Trofeo di argento "Velocista" richiede di completarlo in meno di 8 ore.

Chiaramente siamo solo agli inizi, dato che Resident Evil 4 Remake è disponibile nei negozi solo da poche ore. Naturalmente in futuro gli speedrunner abbasseranno ulteriormente i loro tempi perfezionando le loro strategie e movimenti. E magari nel mentre si scopriranno anche dei glitch che permettono di saltare a pié pari intere sezioni, accorciando ulteriormente il tutto.

Rimanendo in tema, oggi Capcom ha annunciato la data di uscita del DLC gratuito Mercenari di Resident Evil 4 Remake.