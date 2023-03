Resident Evil 4 Remake: il video confronto mostra il gioco con e senza Ray Tracing

Abbiamo già avuto modo di vedere un video confronto dedicato a Resident Evil 4 Remake, per le varie piattaforme sulle quali è stato pubblicato, ma ElAnalistaDeBits ha condiviso anche un video confronto dedicato specificatamente all'uso del ray tracing.

Nel filmato che trovate poco sotto, ElAnalistaDeBits ci mostra svariate scene proveniente dal gioco, in varie condizioni di luce e con diversi tipi di superficie. Si inizia con uno specchio d'acqua, che riflette in maniera più chiara e precisa i pali di legno del molo. In alcuni casi, la differenza causata dal ray tracing arriva al punto di cambiare i colori a schermo delle superfici illuminate di Resident Evil 4 Remake.

Anche vetri e superfici come i pavimenti di marmo riflettono vari elementi, come Leon - il protagonista di Resident Evil 4 Remake - e i candelabri che fanno luce. Negli ambienti chiusi e più scuri, l'effetto della luce Ray Tracing è complessivamente meno sensibile, come è ovvio.

Se vi interessa un'analisi più ampia, ecco un video che mette a confronto il remake su PS5, PS4 e PS4 Pro. Vi ricordiamo anche che vi sono problemi di flickering su PS5 ma Capcom spiega come risolverli.