LEGO 2K Drive: abbiamo passato un pomeriggio col nuovo gioco di corse di Visual Concepts

Siamo volati a Londra per provare in anteprima LEGO 2K Drive, il nuovo gioco di corse di Visual Concepts nato dalla collaborazione tra 2K e LEGO.

Negli ultimi anni è sempre più raro assistere all'arrivo di nuove proprietà intellettuali. I costi di produzione di film e videogiochi, infatti, sono talmente lievitati che spesso le compagnie preferiscono andare sul sicuro proponendo l'ennesimo sequel, piuttosto che provare ad esplorare nuovi e potenzialmente remunerativi mercati. Per questo siamo rimasti piacevolmente sorpresi nello scoprire che 2K e LEGO si sono accordate non solo per creare LEGO 2K Drive, il gioco che vi presenteremo nelle prossime righe, ma tutta una serie di nuove esperienze che da qui ai prossimi mesi saranno annunciate per PC e le principali console. Le basi dell'accordo sono semplici: 2K mette a disposizione i suoi studi e la sua esperienza nel campo dei videogiochi tripla A, mentre LEGO offre il suo catalogo, sempre più ampio e trasversale. Non si parla più, infatti, dei classici mattoncini che tutti i bambini degli anni '80-'90 hanno posseduto, ma di un impero multimediale fatto di serie TV, riviste, parchi di divertimento e videogiochi per tutte le età. E sì, al centro di tutto ci sono ancora i mattoncini, ma ormai sono quasi più il collante di tutte queste cose e non l'elemento centrale. Andiamo, quindi, a scoprire il primo gioco in arrivo da questa collaborazione: abbiamo giocato per un pomeriggio a LEGO 2K Drive e siamo pronti a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto.

LEGO 2K Drive, un progetto lungo 5 anni In LEGO 2K drive ci sono 3 tipologie di superfici: asfalto, sterrato e acqua Nonostante una strategia marketing molto accelerata, passeranno solo due mesi tra l'annuncio di oggi e il lancio del 19 maggio 2023, LEGO 2K Drive è in lavorazione da oltre 5 anni. "La scelta di annunciare il gioco e portarlo nei negozi dopo soli due mesi è stata presa dal reparto marketing," ci ha raccontato Mark Pierce, l'Executive Producer di Visual Concepts South. "È il loro lavoro e siamo sicuri che abbiano deciso questa strategia per il bene di LEGO 2K Drive. Quello che posso dire io è che il gioco è in sviluppo da oltre 5 anni, quindi non si tratta assolutamente di un progetto nato ieri". Anche la scelta di creare un gioco di guida arcade a mappa aperta non è casuale, nonostante il catalogo di 2K non trabocchi di giochi di macchine e Visual Concepts sia famosa più che altro per le sue simulazioni sportive. "In realtà il team di sviluppo di Visual Concepts South è stato formato da veterani del settore che in tutta la loro carriera hanno creato questo genere di esperienze," ha confermato Pierce. "Per questo è stato naturale per noi creare un gioco di corse arcade leggero e divertente, adatto a tutta la famiglia." Lo stile di LEGO 2K Drive è leggero e divertente "Il nostro obiettivo, infatti, è quello di creare un'esperienza facile da approcciare, ma con alcuni elementi che nelle mani dei giocatori più esperti possono dare vita ad evoluzioni e tempi molto competitivi," ha confermato l'Executive Producer di Visual Concepts South. In particolare la meccanica che consente di cambiare tipologia di veicolo in base al terreno, gestita solitamente in maniera automatica, può essere anche regolata in maniera manuale, così da lasciare al giocatore la scelta della macchina da utilizzare. Niente aerei, però. "In 5 anni abbiamo vagliato tantissime idee e ciclicamente si è presentata l'idea di volare in giro per la mappa" ha raccontato Pierce. "Alla fine abbiamo scelto di non inserire questa opzione e di concentrarci sui veicoli. Nelle fasi più avanzate del gioco, però, ci saranno alcune sfide che chiederanno di eseguire salti ed evoluzioni davvero spettacolari, oltre che ci sarà la possibilità di indossare un jetpack per svolazzare per i livelli".

Cos'è LEGO 2K Drive I biomi di LEGO 2K Drive hanno consentito ai grafici di sbizzarrirsi Adesso che sappiamo come è nato e alcune delle sue caratteristiche, proviamo a raccontarvi cos'è LEGO 2K Drive. Si tratta del primo gioco di una collaborazione tra LEGO e 2K Games che si estenderà su più prodotti, un accordo che punta a portare sul mercato diverse produzioni tripla A basate sull'universo dei mattoncini svedesi. In questo caso si tratta di un gioco di corse a mappa aperta per famiglie che comprende una modalità storia, ma anche diverse opzioni per sfidare i familiari attraverso lo schermo condiviso o avversari casuali in rete. Non mancheranno, ovviamente, decine di possibilità di personalizzazione differenti che consentiranno di costruire il proprio mezzo LEGO dei sogni e controllare la mini-figures di LEGO che meglio corrisponde alle nostre esigenze. LEGO 2K Drive arriverà su tutte le piattaforme attualmente attive sul mercato, ovvero Switch, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, il prossimo 19 maggio 2023. Nei negozi arriveranno 3 diverse edizioni del gioco: Standard, Awesome (99 euro) e Awesome Rivals (119 euro). La prima conterrà il gioco, la seconda il primo anno di aggiornamenti (che introdurrà un nuovo bioma), un nuovi veicolo, nuove personalizzazioni estetiche e nuove mini-figures. La versione più costosa, infine, darà accesso a tutte le cose della Awesome Edition, più 4 stagioni aggiuntive del Drive Pass.

Scendiamo in pista Le missioni della storia di LEGO 2K Drive non rinunciano a momenti di follia Con una data di uscita così vicina era naturale avere già una panoramica così dettagliata della campagna di lancio di LEGO 2K Drive. Così come non ci ha stupito vedere che il gioco è praticamente pronto, nonostante alcune sbavature indichino che i prossimi mesi saranno fondamentali per ripulire il codice in modo da arrivare nei negozi in perfetta forma. Durante il nostro test presso gli uffici inglesi di 2K Games abbiamo potuto provare tre dei pilastri di LEGO 2K Drive, ovvero la modalità storia, la modalità sfida e la modalità creazione. Non abbiamo potuto sfidare gli altri colleghi per via di un problema momentaneo ai server di gioco, ma in teoria anche quella parte è già pronta. La modalità creazione di LEGO 2K Drive La modalità storia sarà quella nella quale i più piccoli passeranno il tempo, soprattutto all'inizio. Questa riprende alcuni personaggi, ma soprattutto lo stile sopra le righe della serie TV LEGO City Adventures. In LEGO 2K Drive interpreterete un nuovo pilota che arriva in città per vincere la Sky Cup Trophy, un'ambitissima coppa che può essere vinta solo dal pilota più veloce del mondo. Detto senza giri di parole, la storia è solo una scusa per concatenare sfide sempre più assurde sempre a bordo di strampalati veicoli, uno per l'asfalto, uno per lo sterrato e l'ultimo per le superfici acquatiche, per incontrare il folle cast di personaggi che popola questo mondo, oltre che per collezionare le prime macchine e i primi pezzi coi quali personalizzare l'esperienza. Lo stile di guida di LEGO 2K Drive è volutamente arcade e i percorsi sono piuttosto folli e costruiti proprio per alternare continuamente le tre tipologie di terreno. Il gioco alternerà automaticamente il veicolo a seconda di dove si corre, ma si potrà scegliere di farlo manualmente per migliorare le prestazioni ed evitare, per esempio, che un leggero fuori pista faccia sparire la macchina più veloce in favore dei fuoristrada, solitamente più lenti, ma più robusti. A differenza di altre esperienze similari nelle quali si sceglie un solo tipo di vettura per volta, in LEGO 2K Drive bisognerà impostarne tre alla volta: c'è la macchina per l'asfalto, possibilmente la più veloce possibile, un fuoristrada per lo sterrato, agile e resistente, e il motoscafo, con il quale superare indenni i corsi d'acqua. Ognuno di questi veicoli avrà delle statistiche uniche che consentiranno di adattarli al vostro stile di guida o alla gara da affrontare. Siete dei maghi dello sterrato, ma non amate le alte velocità? Potrete selezionare una carretta per l'asfalto e un trattore supersonico per i terreni sconnessi. Avete difficoltà in acqua? La scelta dovrebbe ricadere su di una barca maneggevole e non su un motoscafo. I diversi biomi di LEGO 2K Drive sono costruiti intorno a un tema Introducendo questo livello di strategia Visual Concepts South prova a compensare un po' la scelta di aver disegnato un modello di guida molto semplificato e talvolta un po' grezzo. LEGO 2K Drive prova ad unire la libertà dei Forza Horizon con le gare dei Mario Kart, ma per il momento non riesce a raggiungere la qualità di quelli che sono a tutti gli effetti i migliori esponenti del proprio genere. La mappa di LEGO 2K Drive, infatti, non è unica come quella della serie di Playground Games, ma è divisa in macro aree, definite biomi, separate le une dalle altre. Al loro interno è possibile guidare liberamente alla ricerca di sfide e gare, ma non è possibile correre da un lato all'altro del mondo di gioco al volante di una vettura. Questo rende meno complessa la geografia di ogni regione, oltre che meno spettacolare il passaggio da una zona all'altra, senza eventi atmosferici o altri stratagemmi simili. Nella modalità sfida, invece, è possibile affrontare 4 piste in successione in pieno stile Mario Kart. Questi percorsi sono lineari, fatto salvo per delle classiche scorciatoie, ricchi di potenziamenti coi quali mettere i bastoni fra le ruote degli avversari (un massimo di 6 online) e sono divisi in 3 categorie, in base alle velocità dei veicoli. In questi frangenti nei quali la guida è tutto, ma nei quali si raggiungono anche i maggiori picchi di caos, si nota come la pulizia del modello di guida perfezionato da Nintendo sia ancora inarrivabile, non solo per la leggibilità dell'interfaccia e la precisione nel calcolo delle collisioni, ma anche per qualità del design delle piste o dello studio della telecamera, che in LEGO 2K Drive si impalla dietro al profilo delle macchine più ardite che sarete in grado di costruire. La personalizzazione estetica, però, non va di pari passo con quella prestazionale e le differenze tra i diversi mezzi sembrano minori di quanto avrebbero potuto essere. Derapare serve solo per accumulare una sorta di turbo, così come i salti non danno una spinta aggiuntiva. Cosa apparentemente minori, ma che garantiscono a Mario Kart 8 Deluxe una profondità notevole, che qui sembra mancare.

Costruiscili tutti! In LEGO 2K Drive troverete i veicoli più disparati Avere accesso alla licenza LEGO e non sfruttarla per dare la possibilità di costruire a più non posso sarebbe uno spreco e per questo motivo Visual Concepts South ha pensato di introdurre in LEGO 2K Drive un corposo editor di veicoli. Saranno oltre 1000 i pezzi di LEGO utilizzabili e assemblabili liberamente in modo da creare la propria auto dei sogni, anche grazie alla possibilità di colorare il mezzo pezzo per pezzo. Pierce ha detto che non sarà possibile importare automaticamente i propri set in LEGO 2K Drive, ma nulla impedirà di seguire delle classiche istruzioni anche nel gioco, così da replicare le macchine in vostro possesso o le vostre creazioni "reali". Non mancheranno, ovviamente, anche alcuni modelli preimpostati presi di peso dalle serie LEGO più famose come City o Creator, o riproposizioni di macchine reali, come le McLaren Solus GT e McLaren F1 LM. Pierce ha accennato anche a piani per espandere in un futuro molto prossimo l'offerta di LEGO 2K Drive con nuovi veicoli, personalizzazioni, ma anche biomi.

Ancora qualcosa da limare Il colpo d'occhio di LEGO 2K Drive è ottimo, manca un po' di ottimizzazione La prova di LEGO 2K Drive si è svolta su PC messi a disposizione da 2K Games. Nonostante la mancanza di specifiche tecniche, dubitiamo siano state messe a disposizione macchine dal potenziale limitato. Per questo motivo ci ha sorpreso constatare che non tutto girava sempre in maniera fluida, con qualche calo di troppo del frame rate, qualche problema di tearing e un aspetto generale non proprio pulitissimo. Mancano ancora alcuni mesi all'uscita, ma il team di sviluppo dovrà essere bravo a ottimizzare il codice di gioco soprattutto su PS4, Xbox One e Switch, console con ormai troppi anni di servizio sulle spalle. Risolti i problemi tecnici, LEGO 2K Drive sprizza carisma da ogni poro grazie a un buon mix tra veicoli ispirati a set storici e altri completamente inventati per l'occasione, biomi ben caratterizzati e lo stile sopra le righe di LEGO City Adventures. Ottimo anche il doppiaggio: abbiamo sentito solo quello inglese, ma il gioco sarà completamente adattato in italiano.

LEGO 2K Drive è una boccata d'aria fresca nel catalogo di giochi 2K. Si tratta di un gioco di corse arcade colorato, divertente e dal grande carisma, che potrebbe garantire diverse ore di divertimento a grandi e piccini. Al momento non sembra un'esperienza particolarmente raffinata sotto il profilo del gameplay per via di un modello di guida piuttosto semplificato e una gestione delle collisioni un po' confusionaria, ma le tante modalità di gioco proposte e i piani di espansione futuri dovrebbero garantire una longevità e un supporto che durano nel tempo. Per avere un giudizio più completo non dovremo aspettare però molto, dato che tra due mesi LEGO 2K Drive sarà già nei negozi.